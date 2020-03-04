Mardin'de küçükbaş hayvan hırsızı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de küçükbaş hayvan hırsızı yakalandı - Son Dakika

Mardin'de küçükbaş hayvan hırsızı yakalandı

6 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde 132 adet küçükbaş hayvan çalan hırsız, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Mardin'de küçükbaş hayvan hırsızı yakalandı, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde 132 adet küçükbaş hayvan çalan hırsız, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Midyat ilçesine bağlı Taşlıburç Mahallesi Kasyan mağaralarında bulunan 132 adet küçükbaş hayvan çalındı. Hayvan sahibi tarafından yapılan ihbar üzerine harekete geçen Sivrice Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hayvanların çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekiplerce başlatılan çalışma kapsamında yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde, 132 adet küçükbaş hayvanın B.Y. isimli şahıs tarafından çalındığı ve çalınan hayvanların Şırnak'ın Cizre ile Mardin'in Nusaybin ilçelerinde hayvan alıp satan A.P. isimli şahsa 105 bin lira karşılığında satıldığı, bu hayvanlardan 59'unun A.P. isimli şahıs tarafından kesilerek et olarak perakende satıldığı, kalan 73 adet küçükbaş hayvanın ise yine A.P. isimli şahsın ağılında olduğu tespit edildi.


Hayvan sahibi İ.T. tarafından A.P. isimli şahsın ağılında teşhis edilen küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edilirken, şüpheli B.Y. isimli şahıs yakalandığı Nusaybin'de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Jandarma, Midyat, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı
Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi İzmit'te Hollanda plakalı bir aracın içinde ceset bulundu

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:01:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de küçükbaş hayvan hırsızı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]