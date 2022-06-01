Mardin'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 1000 işletmeye destek

Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Ektoparazitler ile Mücadele Projesi" kapsamında küçükbaş yetiştiriciliği yapan 1000 işletmeye ektoparazit ilaç ve sırt pompası desteğinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım törenine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen, İl Tarım ve Orman Müdürü Memduh Dinler, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, daire başkanları, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Vali Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, Mardin'e geldikleri günden beri her sektöre olduğu gibi tarım sektörüne de ciddi katkılarda bulunduklarını söyledi.

Şu ana kadar çiftçilere yönelik 17 proje yaptıklarını anımsatan Vali Demirtaş, "Bugüne kadar çiftçilerimize yönelik 17 projeyi hayata geçirerek 27 milyon lira kaynak aktardık. Türkiye'de, büyükşehir belediyeleri ile il belediyeleri arasında çiftçilere en büyük desteği veren Mardin Büyükşehir Belediyesi. Bu projede yüzde 90'ını biz karşılıyoruz yüzde 10'unu çiftçilerimiz karşılıyor." dedi.

Bir taraftan üretimi artırmak için yem dağıttıklarını aktaran Demirtaş, bir taraftan da hayvanların daha iyi yaşayabilmeleri için onlara gerekli görülen ilaçlarla takviye ettiklerini dile getirdi.

"Bugün dağıtılan ilaçlarla hayvanlarımızı hem haşerelere karşı koruyoruz hem de sağlıklı ürün vermesini sağlıyoruz." diyen Demirtaş, "Bundan 10 gün önce Dargeçit ilçesinde 50 kadınımıza 1500 arı kovanı dağıttık. Yani her yerde varız. Hem üretimi artırıyoruz hem de sürekliliğini sağlıyoruz. Bu desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Hep birlikte Mardinimize daha büyük projeler kazandıracağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Memduh Dinler de küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin kullandıkları ahır ve barınakların hijyen koşullarını sağlaması için ektoparaziter ilaç dağıtımı yapılacağını belirterek, "Dezenfeksiyon işleminin uygun zamanlarda ve düzenli yapılması birçok hastalığın önüne geçilmesini sağlar. İlimizde yer alan 1000 işletmede 100 hayvandan 100 bin hayvanı hedeflemekteyiz. Böylelikle hem diğer yetiştiricilere örnek teşkil edecek hem de enfeksiyöz hastalıklardan korunma sağlanacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından İl Tarım Müdürlüğü avlusunda yetiştiricilere, ektoparazit ilaç ve sırt pompası dağıtıldı.