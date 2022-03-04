Mardin'de Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı

04.03.2022 15:16
Mardin'de Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı

Mardin'de Peygamber Sevdalıları Platformu, Kudüs Haftası dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Mardin'de Peygamber Sevdalıları Platformu, Kudüs Haftası dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Cuma namazının ardından Şakir Nuhoğlu Camisi önünde düzenlenen basın açıklamasında grup adına açıklama yapan Mardin Peygamber Sevdalıları Derneği Başkanı Fesih Memiş, Kudüs'ün yeryüzünün mümtaz beldelerinden biri olduğunu söyledi.

Kudüs'ün Müslümanlar için sadece bir toprak parçası olmadığını belirten Memiş, peygamberlerin ve Selahaddin-i Eyyubi'nin emaneti olduğunu kaydetti.

Kudüs'ün ümmetin ortak davası olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Memiş, "Bizler sessiz ve tepkisiz kaldıkça işgalin her gün biraz daha yayıldığı bu mukaddes beldede Müslüman kanı akmaya devam edecek. Kudüs ümmetin namusudur. Ümmet olarak dünya Müslümanları olarak namusumuzu kurtarmak ise boynumuzun borcudur." dedi.

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Peygamber, Mardin, Kudüs, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı - Son Dakika


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