Mardin'de kültür ve turizm çalıştayı

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından kültür ve turizm çalıştayı düzenlendi.



Artuklu Üniversitesi, Mardin'de turizmin hedeflerinin belirlenmesine yönelik, kentin marka değerini yükseltmek, turizmin sorunlarını belirlemek ve bu sorunların çözüm yolları geliştirmek amacıyla, DİKA'nın katkı ve destekleri ile Mardin kültür ve turizm çalıştayı düzenledi. Üniversitenin Uygulama Oteli ve Sosyal Tesislerinde düzenlenen çalıştay kapsamında daha önce yapılan Mardin turizminin sorunları oturumunda; Mardin'deki turizm yatırımcıları, işletmecileri, yöneticileri, turizm ile ilgili kamu, özel sektör ve STK temsilcileri bir araya getirilerek sorunlar tartışılmıştı.



Moderatörlüğünü Doç. Dr. Lokman Toprak'ın yaptığı çalıştayın çözüm önerileri oturumunda, çekicilikler, ulaşım, konaklama, tur paketleri, tesisler, yardımcı hizmetler, imaj, altyapı ve tanıtım ile ilgili daha önce belirlenen ve önem derecesine göre ilk beş sırada yer alan sorunların çözümlerine ilişkin katılımcıların önerileri alındı.



Mardin'deki turizm yatırımcıları, işletmecileri, yöneticileri, turizm ile ilgili özel sektör ve STK temsilcileri bir araya getirilerek öneriler değerlendirildiği çalıştayın sonunda Dr. Öğr. üyesi Gülseren Özaltaş Serçek tarafından çalıştayın önerileri hakkında kısa bir değerlendirme yapıldı.



Turizm ile ilgili yapılan bu çalıştayın, kültür turizmi alanında ihtisaslaşma yolunda ilerleyen üniversitenin ve Mardin kentinin büyüme ve gelişimine katkı sunmasının beklendiği ifade edildi. - MARDİN