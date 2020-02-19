Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi - Son Dakika

Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi

7 saat önce

Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi.

Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi, System.String[]

Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın katılımlarıyla, Gençlik Merkezi Konferans Salonunda kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi.

Söyleşiye Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve sanatçı Bedri Ayseli katıldı. Gençler, söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.

Prof. Dr. Ateş, söyleşide, kültür ve diplomasi konularına değindi.

Söyleşinin ardından sanatçı Bedri Ayseli, konser verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ebru Polat, "Parası için o adamla birliktesin" yoruma ateş püskürdü
Kazada hayatını kaybeden kadının kızıyla aynı sonu yaşadığı ortaya çıktı Podolski'nin, berber koltuğunda çay keyfi Rize'de koronavirüs alarmı! Tayland'dan dönen kişi gözlem altına alındı

Son Dakika Haberleri
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:41:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]