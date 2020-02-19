Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi - Son Dakika

Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın katılımlarıyla, Gençlik Merkezi Konferans Salonunda kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi.
Söyleşiye Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve sanatçı Bedri Ayseli katıldı. Gençler, söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.
Prof. Dr. Ateş, söyleşide, kültür ve diplomasi konularına değindi.
Söyleşinin ardından sanatçı Bedri Ayseli, konser verdi.