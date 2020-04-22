Mardin'de kumar oynayan 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza - Son Dakika

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kumar oynayan 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza uygulandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Artuklu ilçesinde 2 farklı adreste kumar oynatıldığının tespit etmesi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere yönelik yapılan operasyonda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kumar oynarken üzerine zar atmak için kullanılan iki yuvarlak tabla, 6 zar ve 700 liraya suç delili olması nedeniyle adli makamların talimatıyla el konuldu.

Kumar oynadığı tespit edilen ve ayrıca koronavirüsle (Kovit-19) mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza uygulandı.

Kumar oynatıldığı tespit edilen iki adres, 30 gün süreyle mühürlendi.