Mardin'de kumar oynayan 18 kişiye 56 bin lira ceza - Son Dakika

MARDİN'de kumar oynatıldığı tespit edilen 2 iş yerine düzenlenen baskında suçüstü yakalanan 18 kişiye, koronavirüs tedbirleri ile sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 56 bin 700 TL para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Artuklu ilçesindeki 2 iş yerinde kumar oynandığı ihbarını aldı. Polis, adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 18 kişi, kumar oynarken yakalandı. Suçüstü yakalanan 18 kişiye koronavirüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 56 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynatılan 2 iş yeri ise 30 gün süreyle mühürlendi.