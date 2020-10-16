Mardin'de Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifika - Son Dakika

Mardin'de Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifika

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kur'an-ı Kerim kursunda 3 aylık eğitim alan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kur'an-ı Kerim kursunda 3 aylık eğitim alan kursiyerlere sertifikaları verildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bağlı Mesleki Eğitim Merkezi (MARMEK) tarafından kadınlara yönelik "Kur'an-ı Kerimi okuma ve anlama" kursu açıldı. MARMEK binasında düzenlenen programla eğitimlerini başarıyla tamamlayan 17 kadın kursiyere sertifikaları verildi. Öte yandan yeni tip koronavirüs nedeniyle ara verilen dikiş nakış, kuaförlük, kilim dokuma, okuma yazma, ev tekstil ürünleri, şiş ve tığ örücülüğü, el sanatlari, makine nakislari, spor kayıtları devam ediyor.

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