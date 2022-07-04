Mardin'de Kur'an kurslarında duvarlar eğitim amaçlı süsleniyor - Son Dakika
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Mardin'de Kur'an kurslarında duvarlar eğitim amaçlı süsleniyor

04.07.2022 21:05
Mardin'de Kur'an kurslarında duvarlar eğitim amaçlı süsleniyor

Mardin Büyükşehir Belediyesince Kur'an kurslarında iç cephe boyama ve süsleme çalışmaları yapılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesince Kur'an kurslarında iç cephe boyama ve süsleme çalışmaları yapılıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca merkez Artuklu ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki 4-6 yaş Kur'an kursunda iç cephe boyama çalışmaları yapılan duvarlar Arapça harf, rakam, geometrik şekil ve çiçeklerle süsleniyor.

Resim öğretmeni Sultan Dilber Çapar, çocukların öğrenirken eğlenmeleri için çizimler yaptıklarını belirterek, "Çizimlerimiz Kur'an kursuna uyacak şekilde harfler, geometrik şekil ve rakamlardan oluyor. Renkler çocukların dikkatini çektiği için görsellerin de akılda kalması sağlanıyor." dedi.

Çalışmanın il genelindeki kurslara yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Kur'an kurslarında duvarlar eğitim amaçlı süsleniyor - Son Dakika

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