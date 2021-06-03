Üye Girişi
Mardin'de kuraklık nedeniyle akarsulardaki su seviyesi düştü - Son Dakika

Mardin'de kuraklık nedeniyle akarsulardaki su seviyesi düştü

03.06.2021 10:29

Mardin'de kuraklık nedeniyle akarsulardaki su seviyesi düştü Geçtiğimiz sonbahar ve kış mevsimlerinde yeterinde yağış alamayan Mardin'de bulunan akarsuların, kuraklık nedeni ile su sevilerinde düşüş yaşandı.

Mardin'de kuraklık nedeniyle akarsulardaki su seviyesi düştü

MARDİN - Geçtiğimiz sonbahar ve kış mevsimlerinde yeterinde yağış alamayan Mardin'de bulunan akarsuların, kuraklık nedeni ile su sevilerinde düşüş yaşandı.

Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Savur ilçelerinde bulunan akarsulardaki su seviyelerinin kuraklık nedeniyle düştüğü gözlendi. Nusaybin'de Gırnavaz'da bulunan akarsu, Kızıltepe'nin Yüceli Vadisinde ve Savur'un Yeşilsuyunda gözle görülür şekilde düşüş yaşandı. Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter yağışların azalması nedeniyle yeraltı sularının çekildiğini ve bu durumun Mardin Ovasında ekinlerden mahsul almada yüzde 30'luk bir kayba neden olduğunu söyledi. Su kullanımında israftan kaçınılması gerektiğini belirten Öter, "Maalesef son yıllarda kuraklık yaşanıyor. Yağışlar azaldı ve yer altı suları çekiliyor. Bu Mezopotamya bölgesinde, Mardin Ovasında bundan 30 yıl önce yeraltı sularımız elle kuyular kazılırdı" dedi.

"Eskiden 8 metrede su çıkardı, bugün yeraltı sularımız 500-600 metrelere düştü"

Önceki yıllarda 8 metreden çıkan su ile insanların bahçelerinde seracılık yaptığını kaydeden Öter, "Bahçecilik yapar ve geçimini sağlardı. Çiftçilerde mecburen kuyu kazmaya başladı. Her sene kuyular biraz daha derine gidiyor. Hal böyle olunca yeraltı sularımız kayboluyor. Bununla ilgili yetkililerin önlem alması gerekiyor. Elimizdeki yeraltı sularının bilinçli ve israfsız bir şekilde kullanılması gerekiyor. İnsanların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Mardin Ovamız bu sene yaşanan kuraklıktan dolayı verim kaybı yaşadı. Bölgede en az yüzde 30'luk bir verim kaybımız var. Suyu olmayan, artezyen kuyu suyu olmayan topraklarımız tamamen kurudu. Samanı bile gitti. Hem burada insanlar hem de hayvanlar risk altındadır. Şimdiden önlem almamız ve devlet yetkililerimizin bununla ilgili tedbir alması gerekiyor" diye konuştu.

"Bu yıl mahsul alamadık, hepsi yerde kaldı"

Çiftçilik ve sulama yaptığını söyleyen Yasin Güneş, geçen sene su seviyesinin çok yüksek olduğunu ama bu sene sularda bir azalma gördüklerini söyledi. Güneş, "Bu nedenle bahçeler susuz kalıyor. Su seviyesinde yüzde 50 düşüş oldu. Ekinlerden hiçbir şey almadık. Yağmurun az oluşu nedeniyle mahsul alamadık. Hepsi yerde kaldı" şeklinde konuştu.

İlk defa su seviyesinin bu kadar düştüğünü gördüklerini vurgulayan Savur'da yaşayan Bayram Kale isimli vatandaş, akarsularda bu sene yaşanan kuraklık nedeni ile su seviyelerinin düştüğünü söyledi.

Kızıltepe Yüceli Vadisi'nde piknik alanı işletmeciliği yapan Sabri Aslan ise "Bu sene yağmur ve kar yağışının az kuraklığın fazla olmasıyla bölgemizde akarsuların su seviyesi düştü. Normalde bu akarsu şu ankinden 2-3 katı fazla akıyordu. Derelerimiz suyun az olmasından dolayı bir kirlilik yaşıyor. Biz işletme sahipleri bu dereleri kendi çabamızla temizlemeye çalışıyoruz. Hem Mardin halkının hem de yöredeki halkın faydalanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yalnız sıkıntı içerisindeyiz bu suların az olmasından dolayı. Bizde salma sulama oluyor. Bütün bahçelerimizin hepsi salma sulanıyor. Salma sulamalarından dolayı bayağı bir sıkıntı yaşanıyor. Köylüler artık sulamada sorun yaşadılar. İnşallah bu yıl yağmur fazla olur ve tekrardan suyumuz yükselir, bolluk ve bereket geri kazanılır" dedi.

Mardin'de kuraklık nedeniyle akarsulardaki su seviyesi düştü
Mardin'de kuraklık nedeniyle akarsulardaki su seviyesi düştü
Mardin'de kuraklık nedeniyle akarsulardaki su seviyesi düştü
Mardin'de kuraklık nedeniyle akarsulardaki su seviyesi düştü

Kızıltepe, Sonbahar, Akarsu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mardin'de kuraklık nedeniyle akarsulardaki su seviyesi düştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Sivas'ta 2 araç birbirine girdi: 9 ölü Son Dakika! Sivas'ta 2 araç birbirine girdi: 9 ölü Goldman Sachs, Bitcoin hakkında konuştu: Altına değil, bakıra alternatif olabilir Goldman Sachs, Bitcoin hakkında konuştu: Altına değil, bakıra alternatif olabilir Dudak uçuklatan nafaka! Metin Şentürk, eski eşine 4 milyon TL ödeyecek Dudak uçuklatan nafaka! Metin Şentürk, eski eşine 4 milyon TL ödeyecek Rize'ye haziran ayında kar yağdı, görenler telefonlarına sarıldı Rize'ye haziran ayında kar yağdı, görenler telefonlarına sarıldı Türkiye'de ilk kez aynı vakada görüldü! 60 yaşındaki hasta, hem koronayı hem de Kırım Kongo'yu yendi Türkiye'de ilk kez aynı vakada görüldü! 60 yaşındaki hasta, hem koronayı hem de Kırım Kongo'yu yendi İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak Lanetli olduğunu düşündükleri bez bebek yüzünden rahat uyku uyuyamıyorlar Lanetli olduğunu düşündükleri bez bebek yüzünden rahat uyku uyuyamıyorlar Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu

Son Dakika Haberleri
10:36 Son Dakika! Sivas'ta 2 araç birbirine girdi: 9 ölü
10:36 Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak
10:19 Cezaevinden izinli çıkan şahıs, annesini dövüp polise bıçak çekti
10:13 Zehir tacirleri hayrete düşürdü! Uyuşturucuyu baklava kutusuna saklamışlar
10:12 Goldman Sachs, Bitcoin hakkında konuştu: Altına değil, bakıra alternatif olabilir
10:11 Trabzon taraftarı Sörloth'u zıvanadan çıkardı: Hayatımı çok stresli hala getirdiniz!
10:03 Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu
09:40 AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz seçime gidecek ilçede tartışma yarattı
09:31 Ev sahibi, parasını alamayınca kiracıyı bıçakladı
09:28 Sedat Peker ile ilgili ses getirecek iddia: Bazı siyasetçi, vekil ve gazetecilere 24 ayar altın tespih hediye etmiş
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'ün ardından Gomis'i de bitiriyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'ün ardından Gomis'i de bitiriyor         
10:41
Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak         
10:36
Trabzon taraftarı Sörloth'u zıvanadan çıkardı: Hayatımı çok stresli hala getirdiniz! Trabzon taraftarı Sörloth'u zıvanadan çıkardı: Hayatımı çok stresli hala getirdiniz!         
10:11
Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu         
10:03
AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz seçime gidecek ilçede tartışma yarattı AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz seçime gidecek ilçede tartışma yarattı         
09:40
Ev sahibi, parasını alamayınca kiracıyı bıçakladı Ev sahibi, parasını alamayınca kiracıyı bıçakladı         
09:31
TBMM'den geçti, yeniden yapılandırılacak! Vergi, harç ve SGK prim borçları olanlar dikkat TBMM'den geçti, yeniden yapılandırılacak! Vergi, harç ve SGK prim borçları olanlar dikkat         
09:21
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı         
22:47
Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi         
22:19
Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı         
22:18
Kimler yok ki! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı Kimler yok ki! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı         
21:52
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 10:47:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de kuraklık nedeniyle akarsulardaki su seviyesi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement