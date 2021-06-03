Mardin'de kuraklık nedeniyle akarsulardaki su seviyesi düştü - Son Dakika

Mardin'de kuraklık nedeniyle akarsulardaki su seviyesi düştü

MARDİN - Geçtiğimiz sonbahar ve kış mevsimlerinde yeterinde yağış alamayan Mardin'de bulunan akarsuların, kuraklık nedeni ile su sevilerinde düşüş yaşandı.

Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Savur ilçelerinde bulunan akarsulardaki su seviyelerinin kuraklık nedeniyle düştüğü gözlendi. Nusaybin'de Gırnavaz'da bulunan akarsu, Kızıltepe'nin Yüceli Vadisinde ve Savur'un Yeşilsuyunda gözle görülür şekilde düşüş yaşandı. Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter yağışların azalması nedeniyle yeraltı sularının çekildiğini ve bu durumun Mardin Ovasında ekinlerden mahsul almada yüzde 30'luk bir kayba neden olduğunu söyledi. Su kullanımında israftan kaçınılması gerektiğini belirten Öter, "Maalesef son yıllarda kuraklık yaşanıyor. Yağışlar azaldı ve yer altı suları çekiliyor. Bu Mezopotamya bölgesinde, Mardin Ovasında bundan 30 yıl önce yeraltı sularımız elle kuyular kazılırdı" dedi.

"Eskiden 8 metrede su çıkardı, bugün yeraltı sularımız 500-600 metrelere düştü"

Önceki yıllarda 8 metreden çıkan su ile insanların bahçelerinde seracılık yaptığını kaydeden Öter, "Bahçecilik yapar ve geçimini sağlardı. Çiftçilerde mecburen kuyu kazmaya başladı. Her sene kuyular biraz daha derine gidiyor. Hal böyle olunca yeraltı sularımız kayboluyor. Bununla ilgili yetkililerin önlem alması gerekiyor. Elimizdeki yeraltı sularının bilinçli ve israfsız bir şekilde kullanılması gerekiyor. İnsanların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Mardin Ovamız bu sene yaşanan kuraklıktan dolayı verim kaybı yaşadı. Bölgede en az yüzde 30'luk bir verim kaybımız var. Suyu olmayan, artezyen kuyu suyu olmayan topraklarımız tamamen kurudu. Samanı bile gitti. Hem burada insanlar hem de hayvanlar risk altındadır. Şimdiden önlem almamız ve devlet yetkililerimizin bununla ilgili tedbir alması gerekiyor" diye konuştu.

"Bu yıl mahsul alamadık, hepsi yerde kaldı"

Çiftçilik ve sulama yaptığını söyleyen Yasin Güneş, geçen sene su seviyesinin çok yüksek olduğunu ama bu sene sularda bir azalma gördüklerini söyledi. Güneş, "Bu nedenle bahçeler susuz kalıyor. Su seviyesinde yüzde 50 düşüş oldu. Ekinlerden hiçbir şey almadık. Yağmurun az oluşu nedeniyle mahsul alamadık. Hepsi yerde kaldı" şeklinde konuştu.

İlk defa su seviyesinin bu kadar düştüğünü gördüklerini vurgulayan Savur'da yaşayan Bayram Kale isimli vatandaş, akarsularda bu sene yaşanan kuraklık nedeni ile su seviyelerinin düştüğünü söyledi.

Kızıltepe Yüceli Vadisi'nde piknik alanı işletmeciliği yapan Sabri Aslan ise "Bu sene yağmur ve kar yağışının az kuraklığın fazla olmasıyla bölgemizde akarsuların su seviyesi düştü. Normalde bu akarsu şu ankinden 2-3 katı fazla akıyordu. Derelerimiz suyun az olmasından dolayı bir kirlilik yaşıyor. Biz işletme sahipleri bu dereleri kendi çabamızla temizlemeye çalışıyoruz. Hem Mardin halkının hem de yöredeki halkın faydalanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yalnız sıkıntı içerisindeyiz bu suların az olmasından dolayı. Bizde salma sulama oluyor. Bütün bahçelerimizin hepsi salma sulanıyor. Salma sulamalarından dolayı bayağı bir sıkıntı yaşanıyor. Köylüler artık sulamada sorun yaşadılar. İnşallah bu yıl yağmur fazla olur ve tekrardan suyumuz yükselir, bolluk ve bereket geri kazanılır" dedi.