Mardin'de kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Mardin'de kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu

23.04.2022 15:25
Mardin'de kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ulutaş Mahallesi Kelek mezrasında besicilik yapan Celal Çelik'e ait 55 küçükbaş hayvan kayboldu.

Hayvanlarını 2 gün sonra bulan Çelik, 20 küçükbaşın kurt saldırısı sonucu telef olduğunu gördü.

Çelik, 12 yaşındaki oğlunun sürüyü otlatmaya götürdüğünü, akşam saatlerinde çocuğunun eve geldiğini ancak hayvanların kaybolduğunu söyledi.

Kaybolan hayvanlarını 2 gün sonra bulduğunu belirten Çelik, "55 küçükbaş hayvandan 20'si kurt saldırısı sonucu telef oldu. Diğerlerini bulduk. Böyle bir olay ilk defa başıma geliyor." dedi.

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Celal Çelik, Mazıdağı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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