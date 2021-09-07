Mardin'de Kütüphane Bilgi Evi yapım çalışması devam ediyor - Son Dakika

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, yapımı devam Kütüphane Bilgi Evinde incelemelerde bulundu.

İlçede inşa edilen Kütüphane Bilgi Evi yapım çalışmalarını inceleyen Aksoy, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bilgi Evi Projesinin Dargeçit Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında yaptığı en önemli hizmetler arasında yer aldığını belirten Aksoy, insan odaklı hizmetlerin önemine dikkat çekti.

Bilgi evinin öğrencilere güzel bir eğitim ortamı sağlayacağını belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal alan oluşturuyoruz. Bilgi evimizin çok önemli hizmetler vereceğine inanıyorum. Öğrencilerimiz kitap okuyabilecek, ders çalışabilecek ve dersleri için gerekli olacak birçok bilgiye buradan ulaşabilecek. Bu proje gibi ilçemizin gelişime katkı sunacak birçok proje yapmayı planlıyoruz. Ayrıca görevde olduğumuz süre içerisinde gençlerimizin geleceğine yatırım yapmak için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz."