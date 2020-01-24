Son Dakika › Güncel › Mardin'de kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç, otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
Mardin'de kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç, otomobilin üzerine devrildi
6 saat önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen ağaç, otomobilin üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:14 Kaynak: AA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen ağaç, otomobilin üzerine devrildi.
Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi'nde, rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, Abdulhalim Karaaslan'a ait park halindeki 47 PU 519 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Olay yerine gelen polis ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.
İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından sokak trafiğe açıldı.
Son Dakika Çağatay Ulusoy asker ocağında da yalnız değil! Hayranları birliği telefon yağmuruna tuttu Deprem nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir maç ertelendi Deprem nedeniyle Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi Son Dakika: Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: 3 bakanımızı bölgeye gönderdik