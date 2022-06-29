Mardin'de su kuyusunda erkek cesedi bulundu

Mardin'in Savur ilçesinde bir kuyuda erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Savur ilçesi kırsal Yazır Mahallesi'nde su kuyusu içinde bir ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kuyuda yaptıkları inceleme sonucunda cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit ederek, cansız bedenin çıkartılması için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan incelemeler neticesinde, su kuyusundan çıkarılan cesedin 75 yaşındaki Rıfat Orak'a ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından ceset, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN