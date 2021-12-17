Mardin'de kuyumcu cinayeti - Son Dakika

Mardin'de kuyumcu cinayeti

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesi 1'inci caddede bulunan kuyumcu dükkanında saldırıya uğrayan İbrahim Amşe olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi 1'inci Cadde'de Suriye uyruklu 35 yaşındaki İbrahim Amşe, kendisine ait kuyumcu dükkanında kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılarak vuruldu. Açılan ateş sonucu dükkan sahibi Amşe, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis gelirken İbrahim Amşe ambulans ile Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.