Mardin'de kuyuya düşen at kurtarıldı - Son Dakika

Mardin'de kuyuya düşen at kurtarıldı
6 saat önce
Mardin'in kuyuya düşen at kurtarıldı.
Mardin'in kuyuya düşen at kurtarıldı.
Yeşilli'nin Kütüklü Mahallesinde bir atın kuyuya düşmesi üzerine vatandaşlar tarafından durum Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplere iletti.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çabası sonucunda çıkardıkları hayvanı sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:36 Kaynak: AA
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