Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

22.04.2022 13:04
Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Nusaybin ilçesi Gürün Mahallesinde meydana geldi. Sahibi ineğini bıraktığı yerde görmeyince aramaya başladı. Daha sonrasında kuyudan gelen sesler üzerine ineğinin kuyuda olduğunu görüp itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda inek düştüğü kuyudan halatla kurtarıldı. - MARDİN

Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Son dakika haber! Feci kaza: 3 ölü, 2 kayıp Son dakika haber! Feci kaza: 3 ölü, 2 kayıp

Nusaybin, İtfaiye, Mardin, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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