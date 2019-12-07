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Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde su kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde su kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre, Gedikhane Mahallesinde su kuyusuna düşen ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesine iletti.

İtfaiye arama kurtarma ekipleri, ineği su kuyusundan çıkardı.

Kuyu ağzının dar olması nedeniyle ineğin baş ve gövde kısmından yaralandığı görülürken, kuyudan çıkarılan inek sahibine teslim edildi.

Nusaybin, İtfaiye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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