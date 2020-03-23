Mardin'de kuyuya düşen inek ve horoz kurtarıldı - Son Dakika

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Mardin'de kuyuya düşen inek ve horoz kurtarıldı
6 saat önce
Mardin'in kuyuya düşen inek ve horoz kurtarıldı.
Mardin'in kuyuya düşen inek ve horoz kurtarıldı.
Mazıdağı'nın Şanlı Mahallesinde bir ineğin Artuklu'ya bağlı Höyüklü Mahallesinde ise horozun kuyuya düşmesi üzerine vatandaşlar durumu Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne iletti.
Ola yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çalışma sonucunda çıkardıkları hayvanları sahiplerine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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