Mardin'de labirenti andıran Bırbıre Mağarası keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

Mardin'de labirenti andıran Bırbıre Mağarası keşfedilmeyi bekliyor

01.04.2021 12:04

Mardin'de labirenti andıran Bırbıre Mağarası keşfedilmeyi bekliyor Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Bırbıre Mağarası görenleri kendine hayran bırakıyor.

Mardin'de labirenti andıran Bırbıre Mağarası keşfedilmeyi bekliyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Bırbıre Mağarası görenleri kendine hayran bırakıyor. Yöre halkı Bırbıre Mağarası'ndan kesilen taşlarla Artuklulardan kalan 800 yıllık Kızıltepe Ulu Caminin duvarlarının yapıldığını belirtiyor. İlçe sakinleri, tarihi mağaranın restore edilip turizme kazandırılmasını istiyor.

Kızıltepe ilçe merkezinden 15, Mardin Havalimanına 5 kilometre uzaklıkta bulunana Sancarlı köyünde bulunan Bırbıre Mağarası, asırlara meydan okuyarak tüm ihtişamıyla günümüze kadar geldi. Birbirine bağlantılı oyma şeklinde olan onlarca mağaradan oluşan yapı keşfedilmeyi bekliyor. Artukoğulları'ndan Yavlak Arslan tarafından 1184'te yapımına başlanan ve kardeşi Artuk Arslan tarafından 1204'te tamamlanan tarihi Ulu Caminin inşasında kullanılan taşların Bırbıre Mağarasından kesildiği biliniyor. Ancak günümüzde bir doğa harikası olan Bırbıre Mağaralarının bakımsız kalması ve unutulması çoğu Kızıltepeli tarafından üzüntüyle karşılanıyor.

Bırıbıre Mağarası'nı gördüğünde hayretler içerisinde kaldığını ifade eden Kızıltepeli vatandaş Göksel Adıbelli, "Hayretler içerisinde kaldığımız bir tarihsel mağaraya rastladık. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ederken bir yandan da çok üzdü. Çünkü Mardin'in yapıları tamamıyla tarih yapılarıyla dolu. Buranın bakımsız oluşu beni üzdü. Bu Kızıltepe için büyük bir şans. Buranın bir an önce değerlendirilmesi gerekiyor. Diyarbakır Tabiat Koruma Varlıkları Bölge Müdürlüğü'nü de göreve çağırıyoruz. Çünkü burası gerçekten de kaybolmaya yüz tutmuş tarihi bir yapı. Buranın restorasyon çalışmalarının yapılıp arkeologlar gözetiminde kazı çalışmaları yapılırsa burada bence güzel görüntülere rastlanacak" dedi.

Amerikan askerlerinin Körfez Savaşı sırasında Bırbıre Mağarası'nda kaldığını ileri süren Adıbelli, "Burayı biz göremezken biraz araştırma yaptık Amerikan askerleri Körfez Savaşı sürecinde ilk buradan Irak'a giriş yapacakları sırada Kızıltepe'de üs kurdular. Kendilerinin barınabileceği sağlam ve dayanıklı alanları kontrol etmişler ve burayı keşfetmişler" diye konuştu.

Artuklulardan kalan 800 yıllık Ulu Cami, mağaradan kesilen taşlarla yapılmış

Kızıltepe'deki tarihi Ulu Caminin mağaradan kesilen taşlarla yapıldığını aktaran Adıbelli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buranın Kızıltepe'ye 15 kilometrelik bir mesafesi var. Kızıltepe'de tarihi bir Ulu Camimiz var. Rivayetlere göre buradan kesilen taşlar tünel vasıtasıyla, yani 15 kilometrelik bir mesafelik tünel yapılmış ve taşlar buradan oraya doğru taşınmış. Tabi bunu arkeologlar bir şekilde inceleyip, irdelerlerse, gün yüzüne çıkarırlarsa bu tarihi bence dünya buraya gelecek diye düşünüyorum. Burada görmüş olduğunuz mağaraların Ürgüp, Dara, Hasankeyf ayrıca Göbeklitepe'den ne farkı var. Burada büyük bir sosyal tesis kurulabilir."

Mardin'de labirenti andıran Bırbıre Mağarası keşfedilmeyi bekliyor
Mardin'de labirenti andıran Bırbıre Mağarası keşfedilmeyi bekliyor
Mardin'de labirenti andıran Bırbıre Mağarası keşfedilmeyi bekliyor
Mardin'de labirenti andıran Bırbıre Mağarası keşfedilmeyi bekliyor

Kızıltepe, Hisarcık, Körfez, Mardin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Mardin'de labirenti andıran Bırbıre Mağarası keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak
Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu         
12:36
Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir         
12:11
Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı         
11:56
Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor         
11:42
Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler         
11:15
Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış: Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış: Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım         
11:10
Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin?         
10:47
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası         
09:22
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 13:12:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de labirenti andıran Bırbıre Mağarası keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei