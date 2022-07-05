İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bilen , öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda eğitim almalarını ve eğitim sürecinde elde edecekleri kazanımlarla kendilerini mutlu edecek mesleği sağlamanın eğitimin temel amaçlarından biri olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Kızıltepe, Hisarcık, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de LGS sınavına giren öğrencilere tercih desteği - Son Dakika

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