Mardin'de LGS ve TYT'ye hazırlanan öğrencilere kitap desteği - Son Dakika

Mardin İmam Hatipliler Derneği, kent genelinde LGS ve TYT'ye hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilere kitap desteğinde bulundu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Sınav Yayınlarının katkılarıyla, Mardin İmam Hatipliler Derneğine LGS ve TYT sınavlarına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilere dağıtılmak üzere test kitabı gönderildi.

Kent genelinde 103 İmam Hatip Ortaokuluna yaklaşık 2 bin 725 8. sınıf test kitabı ve 25 Anadolu İmam Hatip Lisesine de 12. sınıfta okuyan 1971 öğrenci için deneme konulu kitap dağıtıldı.

Mardin İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdulsamet Yılmaz, test kitaplarının öğrencilere hediye edilmesinde katkısı olan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Sınav Yayınlarına teşekkür etti.