Son Dakika Haberleri: Mardin'de Lise Öğrencileri Çin'e Uğurlandı

Mardin'de Lise Öğrencileri Çin'e Uğurlandı

1 saat önce

Mardin'de 11 lise öğrencisi Çin'e gönderildi.

Mardin'de Lise Öğrencileri Çin'e Uğurlandı, System.String[]
Mardin'de 11 lise öğrencisi Çin'e gönderildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Dış Politikalar Atölyesinin yürüttüğü, "Yeni İpek Yolu Perspektifinde Türkiye- Çin İlişkileri Projesi" kapsamında 12 hafta boyunca verilen eğitimler tamamlandı.

Başarılı olan lise 11 öğrenci, proje kapsamında Çin'e uğurlandı.

Uğurlama öncesi ziyarete gelen öğrencilerle görüşen Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, öğrencilerin 5 gün boyunca Pekin ve Şanghay Üniversitelerinde Türkoloji Bölümünde okuyan akranlarıyla bir araya geleceğini söyledi.

Gençlerin, gençlik merkezi ve bilgi evlerinde, sadece Mardin'i değil, bütün dünyayı tanıma fırsatı bulduğunu anımsatan Yaman, "Gençlerimiz, sinema, tiyatro, senaryo yazma, belgesel çekme ve fotoğraf sanatını öğreniyorlar. Kitaplarını okudukları bütün yazarlarla bu gençlik merkezinde bir araya geliyorlar. Bütün siyasetçilerle, devlet büyükleriyle bir araya geliyorlar. Çok özgüvenli bir gençlik inşallah burada oluşuyor." dedi.

Öğrencilerden Veysel Eraslan, "İlk kez yurt dışına çıkacağım. Çin'i merak ediyordum bu proje kapsamında görme imkanı bulacağım. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sevilay Berk de Çin'i göreceği için mutlu olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:10 Kaynak: AA

Mardin, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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