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Mardin'de Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği

7 saat önce

Mardin'de, Lösemili Çocuklar Hastası etkinliği kapsamında Türkiye Bisiklet Federasyonu Mardin temsilciliği tarafından lösemi farkındalık sürüşü gerçekleştirildi.

Mardin'de Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği, System.String[]

Mardin'de, Lösemili Çocuklar Hastası etkinliği kapsamında Türkiye Bisiklet Federasyonu Mardin temsilciliği tarafından lösemi farkındalık sürüşü gerçekleştirildi.


Mardin'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Mardin temsilciliği tarafından farkındalık sürüşü düzenlendi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Mehmet Samsa, TÜİK istatistiklerine göre Mardin'de doğal yolla gerçekleşen ölümlerin en büyük nedeninin dolaşım sistemi hastalıkları olduğunu söyledi. Samsa, "Bir dolaşım sistemi hastalığı olan lösemi ise ülkemizde çocuk ölümlerinin başlıca sebebidir. Türkiye'de ve dünyada her yıl binlerce çocuk lösemi hastalığına yakalanıyor. Kanser teşhisi sonrası ise küçük bedenler oldukça zorlu bir tedavi sürecine giriyor. Aileleri ve anne baba adaylarını çocuk kanserlerine karşı bilinçlendirmek, löseminin yaygınlığı ve tedavi edilebilirliği konularına, lösemi tedavisi gören çocukların moral ve motivasyonunun sevgiyle yüksek tutulmasının önemine dikkat çekmek adına her yıl dünyada 25-31 Mayıs tarihleri arası Dünya Lösemili Çocuklar Haftası olarak kutlanıyor. Türkiye'de ise ayrıca 2-8 Kasım tarihleri arası Lösemili Çocuklar Haftası. Ülkemizde LÖSEV, lösemili çocuklar yararına ve onların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapan en önemli kurum. LÖSEV her yıl Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında çeşitli farkındalık etkinlikleriyle kamuoyunu daha fazla bilinçlendirmeye çalışıyor. Lösemi ciddi fakat tedavisi olan bir hastalık. Sevgi ve umut, lösemili çocuklarımızın ihtiyacı olan öncelikli iki şey. Lösemili çocuklar, tedavileri devam ederken çevreden mikrop kapmamak adına, özellikle kamusal alanlarda maske kullanıyor. 2 -8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda tedavi süresince maskelerin bulaşıcı hastalık sebebi ile değil enfeksiyonlardan korunmak için kullanıldığına vurgu yapmak ve bu lösemi konusundaki farkındalığı arttırmak amacıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu, Mardin İl Temsilciliği olarak bizler de maskelerimizi takarak lösemi farkındalık sürüşümüzü gerçekleştirdik" dedi. - MARDİN

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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:09 Kaynak: İHA
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