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Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı - Son Dakika

Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı

13.02.2022 20:23

Mardin 1'inci Amatör kümede mücadele eden Kızıltepe 47 Spor ile Nusaybinspor arasında oynanan liderlik maçının ardından çıkan kavgada 9 futbolcu ile antrenör yaralandı.

Mardin 1'inci Amatör kümede mücadele eden Kızıltepe 47 Spor ile Nusaybinspor arasında oynanan liderlik maçının ardından çıkan kavgada 9 futbolcu ile antrenör yaralandı.

Mardin İstasyon Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri'nde Mardin 1'inci Amatör Küme liderlik maçı için Kızıltepe 47 Spor ile Nusaybinspor takımları karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım olmasından dolayı Nusaybinspor taraftarlarının tribünlere alındığı maçta, Kızıltepe 47 Spor taraftarları ise karşılaşmayı tel örgünün gerisinden izleyebildi. 90 dakika sonunda takımlar birbirine üstünlük sağlayamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar arasında çıkan kavga saha içine de sıçradı. Nusaybin Belediyesporlu futbolcu ve yöneticilerin saha içinde karıştığı kavgada Kızıltepe 47 Sporlu 9 futbolcu ile antrenör Hasan Ablağ aldıkları yumruk darbeleriyle yaralandı. Polisin olaya müdahalesi ile kavga son bulurken, yaralanan futbolcular ve antrenör, Mardin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.Stat dışındaki taraftarların kavgasını ise polis tazyikli suyla müdahale ederek önledi. Bazı taraftarlar yoldan geçen araçlara taş atarak zarar verdi.


Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
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Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe, Mardin, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı - Son Dakika
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