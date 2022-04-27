MARDİN'DE MAYIS AYI İÇİN OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI - Son Dakika
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MARDİN'DE MAYIS AYI İÇİN OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

27.04.2022 15:37

MARDİN Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör, mayıs ayı için otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirterek, Çok ciddi talepler geldi.

MARDİN Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör, mayıs ayı için otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirterek, Çok ciddi talepler geldi. Avrupa'dan da bayağı talepler gelmeye başladı. Hem online satışlarda hem de gruplar şeklinde gelen birçok misafirlerimiz var. Normalleşmenin de bayağı bir etkisi oldu. Bayram nedeniyle de çok ciddi bir talep oldu dedi.

Yüzyıllardır farklı dil ve dinlerin bir arada yaşadığı, camileri, medreseleri, kiliseleri ve tarihi evleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Mardin'de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Yıl içinde yaklaşık 3 milyon turisti ağırlayan Mardin, Ramazan Bayramı'nda da turistlerin gözde şehirlerinden biri olacak. Bayram tatilini, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçileri cezbeden kentte geçirmek isteyenlerin yoğun talebi turizmcileri de sevindirdi. Bayram ve sonrasında gelen taleplerin fazla olmasıyla tur operatörleri de personel, araç ve tur sayılarını artırdı.

Kentte aktif olarak yaklaşık 12 bin yatak kapasiteli 54 otel hizmet veriyor. Mayıs ayı rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

'AVRUPA'DA BAYA TALEPLER GELMEYE BAŞLADI'

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör, bayram tatilini Mardin'de geçirmek isteyenlerin aylar öncesinden rezervasyon taleplerini aldıklarını belirterek, şöyle konuştu

Şunu diyebilirim ki mayıs ayında yüzde 100 doluluğumuz şu anda sağlandı. Çok ciddi talepler geldi. Avrupa'dan da bayağı talepler gelmeye başladı. Hem online satışlarda hem de gruplar şeklinde gelen birçok misafirlerimiz var. Normalleşmenin de bayağı bir etkisi oldu. Bayram nedeniyle de çok ciddi bir talep oldu. Mardin'in tercih edilmesi için çok ciddi sebepler var. Her kesime hitap eden bir coğrafyadayız. Her kesimine hitap edebilecek tarihi yapılar mevcut. İnsanlar buraya geldiğinde o atmosferin içinde kendilerini büyülenmiş gibi hissediyorlar doğal olarak. Türkiye'de 5 dili duyabileceğiniz başka bir il olduğunu düşünmüyorum.

MARDİN'DE MAYIS AYI İÇİN OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI
MARDİN'DE MAYIS AYI İÇİN OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI
MARDİN'DE MAYIS AYI İÇİN OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI
MARDİN'DE MAYIS AYI İÇİN OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

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Mardin'de mayıs ayı için otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı Mardin'de mayıs ayı için otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı Karayolları'na Bağlı Köprü ve Otoyollar Bayramda Ücretsiz Olacak Karayolları'na Bağlı Köprü ve Otoyollar Bayramda Ücretsiz Olacak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 154 sözleşmeli personel alınacak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 154 sözleşmeli personel alınacak

Mardin, Turizm, Bayram, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MARDİN'DE MAYIS AYI İÇİN OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI - Son Dakika
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