Mardin'de Mehmetçiğe destek yürüyüşü - Son Dakika

Mardin'de vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği saldırıyı lanetlemek ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Vali Ozan Caddesi'ne yürüdü.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Askere uzanan eller kırılsın" sloganları ile gerçekleşen yürüyüş sonunda İstiklal Marşı okundu, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Burada grup adına açıklama yapan vatandaşlardan Abdulkadir Beklen, şehit olan vatan evlatlarına ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğe destek için yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Barış ve huzuru sağlamak adına Suriye'de bulunan kahraman Mehmetçiğe yapılan saldırıyı lanetlediklerini ifade eden Beklen, şöyle konuştu:

"Şanlı ecdadımıza yakışır şekilde millet olarak her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Vatan evlatları olarak bize yakışan şekilde her zaman ülkemizin devletimizin ve silahlı güvenlik güçlerimizin yanında olduk, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak adına var gücümüzle de her zaman devletimizin yanında olacağız."

Recep Elibol da şehitleri her zaman rahmetle yad edeceklerini ifade ederek, Mardinli gençler olarak her zaman vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapan Mehmetçiğin yanında olduklarını aktardı.

Öte yandan Mardin'de vatandaşların evlerine, esnafın da iş yerlerine Türk bayrakları astığı görüldü.