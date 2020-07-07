Mardin'de Memur-Sen'den Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Memur-Sen Mardin İl Başkanı Eyyüp Değer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uyarıda bulundu.

Başkan Değer yaptığı açıklamada, düğünlerde gerekli tedbirlerin alınmaması dolayısıyla salgın vaka sayısında artış olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sevdiklerimizin yanında olmak sadece fiziksel anlamda yakın olmak anlamına gelmez. Sevdiklerimizle kalpten kalbe giden yollar vardır. Kalben destek olarak da mutluluklarımız ve acılarımızı paylaşabiliriz. Sevdiğimiz insanlara uzattığımız el ve yakınlaştığımız mesafe hastalığa, yoğun bakıma ve hatta ölüme sebebiyet verebilir."

Maske takmanın ve sosyal mesafeyi korumanın önemine işaret eden Değer, " Unutmamalıyız ki biz bu evrende tek başına değiliz ve her birey tüm insanlıktan sorumludur. Unutmayalım bizim bir ihmalimiz sadece bizim sağlığımızı değil, toplumdaki birçok kişinin sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor." dedi.