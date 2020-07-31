Mardin'de menfeze tuzaklanan EYP imha edildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla, PKK'lı teröristler tarafından Dargeçit ilçesindeki Kerboran kırsalında, asfalt yol üzerindeki menfeze el yapımı patlayıcı tuzaklandığı bilgisi edinildi. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada menfezde el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:46

Kaynak: DHA

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