"Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü tanıtıldı - Son Dakika
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"Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü tanıtıldı

06.07.2022 16:36

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü, Mardin'de düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü, Mardin'de düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, iki bakanlık arasında imzalanan protokol kapsamında kentte yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Türkiye'nin tarım ülkesi olma özelliğini gelişen teknolojilerle güçlendirmeyi ve çeşitlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Demir, "Mardin genelinde 38 mesleki ve teknik Anadolu lisesi mevcut. Bunlardan 2'si spor ve güzel sanatlar lisesi, diğerleri meslek lisesi. Amacımız yeni eğitim ve öğretim yılında kontenjanlarını tam olarak doldurmak. Bölgemizde tarıma elverişle alanlar olduğu için daha bilinçli bireyler yetiştirmek, tarım alanında üretime katkı sağlamak amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz iş birliğinde inşallah çocuklarımız bölgemize de ülkemize de büyük bir katkı sağlayacaklar." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler ise kentin yüzde 75'inin tarımla uğraştığını, öğrencileri tarımın içine aktif olarak katmanın hem ildeki tarımın hem de öğrencilerin gelişmesine katkı sunacağını belirtti.

Salgın döneminin tarımın ve gıdanın önemini bir kez daha gösterdiğine işaret eden Dinler, "Dünyada gelişmiş ülkeler bile gıda kuyruğuna girerken ülkemizde Allah'a şükür böyle bir sıkıntı oluşmadı. İnşallah bunu daha ileriye götürmek için hep birlikte çaba sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği' protokolü tanıtıldı 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği' protokolü tanıtıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği' protokolü tanıtıldı - Son Dakika

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