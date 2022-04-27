Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Mesnevi'den Hikayeler" adlı söyleşi ilgi gördü.
Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşiye, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Yazar ve TV programcısı Mehmet Ercan moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Mevlana'nın mesnevisinden örnekler verdi, rol aldığı yapımlara değindi, gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yenişehirlioğlu daha sonra okurlarına kitap imzaladı, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mardin'de 'Mesnevi'den hikayeler' söyleşisi yapıldı - Son Dakika