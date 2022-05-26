Mardin'de metruk binada teröristlere ait uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Mardin'de metruk binada teröristlere ait uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

26.05.2022 09:17
Mardin'de metruk binada teröristlere ait uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde metruk bir binada yapılan detaylı arama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait tuzun namlulu silah, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde metruk bir binada yapılan detaylı arama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait tuzun namlulu silah, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün mühimmatlarının tespit edilerek ele geçirilmesi, terör örgütünün alt yapılanmalarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışma çerçevesinde, Dargeçit ilçesindeki metruk bir binanın müştemilatında 2016 yılında gerçekleştirilen çukur barikat operasyonları döneminden kaldığı değerlendirilen terör örgütü mensuplarına ait silah ile mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde metruk bina ve çevresinde yapılan aramada; gizlenmiş vaziyette uzun namlulu silah, silaha ait 4 şarjör ve 347 fişek ele geçirildi.

(Mihdi Aydoğan-İHA)

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Kaynak: İHA

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