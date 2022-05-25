Mardin'de metruk binada uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Mardin'de metruk binada uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

25.05.2022 18:28
Mardin'de metruk binada uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde metruk bir binanın müştemilatında uzun namlulu silah, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde metruk bir binanın müştemilatında uzun namlulu silah, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün mühimmatlarının tespit edilerek ele geçirilmesi, terör örgütünün alt yapılanmalarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışma kapsamında, Dargeçit ilçesindeki metruk bir binanın müştemilatında 2016 yılında gerçekleştirilen çukur barikat operasyonları döneminden kaldığı değerlendirilen terör örgütü mensuplarına ait silah ile mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, metruk bina ve çevresinde yapılan aramada, gizlenmiş vaziyette uzun namlulu silah, silaha ait 4 şarjör ve 347 fişek ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Dargeçit, Mühimmat, Mardin, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de metruk binada uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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