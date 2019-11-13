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Mardin'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

7 saat önce

Mardin Artuklu İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamber Efendimiz ve Ailesi" konulu konferans düzenledi.

Mardin'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği, System.String[]

Mardin Artuklu İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamber Efendimiz ve Ailesi" konulu konferans düzenledi.

İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen konferans Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ilahiler seslendirilmesiyle devam etti.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş, Hz. Muhammed'in yaşamı ve aile hayatına ilişkin kesitler sundu.

Artuklu, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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