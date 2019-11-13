Mardin'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği
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Mardin Artuklu İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamber Efendimiz ve Ailesi" konulu konferans düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:06 Kaynak: AA
Mardin Artuklu İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamber Efendimiz ve Ailesi" konulu konferans düzenledi.
İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen konferans Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ilahiler seslendirilmesiyle devam etti.
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