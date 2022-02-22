Mardin'de "Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı" açıldı - Son Dakika
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Mardin'de "Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı" açıldı

22.02.2022 16:42
Mardin'de "Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı" açıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğinde düzenlenen "Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğinde düzenlenen "Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Üniversite kampüsünde düzenlenen fuarda, gençlere yönelik iş imkanları tanıtılıyor, kariyer danışmanlığı hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin'in özellikle kültür ve inanç turizmi bakımından Türkiye'nin önemli şehirlerinden olduğunu belirtti.

Kentte turizmi daha ileri noktalara getirmeyi ve turistlere en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını kaydeden Özcoşar, "Turizm fakültesinde şu an 500'ü aşkın öğrencimiz var. Hem Mardin'in hem bölgenin hem de ülkemizin turizm sektöründe kalifiyeli eleman ihtiyacını karşılayabilecek bir fakülte durumundayız." dedi.

Özcoşar, "öğrenci dostu" bir üniversite olduklarını dile getirerek, "Öğrencilerimize 4 yıl boyunca sadece ders vermiyoruz, aynı zamanda onların kariyerlerini de planlıyoruz." ifadesini kullandı.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da bölgenin en büyük sorunlarından birinin genç işsizlik olduğunu belirterek, fuarda gençler ile işverenleri buluşturacaklarını söyledi.

Ajans olarak fuarda gençleri istihdam konusunda bilgilendireceklerini anlatan Alanlı, "Fikri olup iş kurmak isteyen gençlerimiz uzmanlardan destek alıp hangi finansal desteklerden faydalanabilecekleri konusunda bilgi almış olacak. Fuarın gençlere istihdam konusunda katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

İki gün sürecek fuarda gençler, kamu kurumlarının temsilcileri, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Batman ve Şırnak'tan otel ile seyahat acentesi yetkilileri ile turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı bulacak.

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Mezopotamya, İstihdam, Mardin, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de 'Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı' açıldı - Son Dakika


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