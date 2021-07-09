Mardin'de Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin temeli törenle atıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, Artuklu Üniversitesi bünyesinde açılacak olan Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin temelinin atılması dolayısıyla düzenlenen törende, ilçenin eğitim dünyasını aydınlatacak bir eseri daha vatandaşlara kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

En büyük, anlamlı ve paha biçilmez yatırımın, eğitime yapılan yatırım olduğunu kaydeden Demirtaş, eğitimin etkisi gelecekte hissedilen, milletlerin istiklal ve istikbalini tayin eden yegane yatırım olduğunu belirtti.

Devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının her alanda olduğu gibi eğitim alanında da iş birliğini en üst düzeyde tutması gerektiğini ifade eden Demirtaş, "Eğitim altyapısının ve kalitesinin yükseltilmesi noktasında iş birliğine gitmelidir. Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliğimizin katkılarıyla yapılacak fakülte binamızın büyük anlam taşıdığına inanıyorum." dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da fakültenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Dünyanın geldiği noktada sanat ve tasarım nerdeyse üretimin en temel noktasına dönüşmüştür. Sanatsız ve tasarımsız bir kaliteden, üretimden bahsetmek neredeyse mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise ilçeye bir fakülte kazandırılması hedefine ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Daha sonra fakülte binasının temeli atıldı.

Törene, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.