Mardin'de mini kütüphane kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de mini kütüphane kuruldu

24.02.2022 11:21
Mardin'de mini kütüphane kuruldu

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve bir alışveriş merkezi iş birliğiyle okuma alanı ve mini kütüphane kuruldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve bir alışveriş merkezi iş birliğiyle okuma alanı ve mini kütüphane kuruldu.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bir alışveriş merkezinde kurulan kütüphane okuyucuların hizmetine açıldı.

MAÜ Rektörü Prof Dr. İbrahim Özcosar, her kesimden insanı okumaya teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, hizmet ve ticaret sektörünün okumaya önem vermesinin ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Özcoşar, her alanda şehre dokunan bir üniversite olma vizyonunu kendilerine ilke edindiklerini ve akademik alanda üretilen kitapları halka sunarak her insanı okumaya teşvik etmek istediklerini belirtti.

YORUMLAR
500

Artuklu Üniversitesi, alışveriş merkezi, alışveriş, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de mini kütüphane kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
11:17 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Boğazları Rus gemilerine kapatın
11:12 Yıllar sonra Arda Kural'a aşkını itiraf etti! Yıldız Asyalı canlı yayında anlattı
11:10 Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
11:03 Ukrayna'da saldırının ardından siviller sokakta diz çöküp, dua etmeye başladı!
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
10:30 Ukrayna'da Rus bombardımanı altındaki Türk öğrenciler dehşeti anlattı: En büyüğümüz 22 yaşında, tepemizden füzeler geçiyor!
10:17 Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..."
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:27:11. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de mini kütüphane kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement