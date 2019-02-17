Mardin'de minibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
53 dakika önce
Midyat ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Midyat
ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Kaymakam Hüseyin Tekin
, yaralıları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:20
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