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Mardin'de minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Mardin'de minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

20.11.2021 16:38
Mardin'de minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Mehmet Şirin Ersü idaresindeki 55 ADC 34 plakalı minibüs, Çatalyurt Mahallesi'nde Yılmaz Altun'un kullandığı 47 ABJ 258 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki Deham Öztürk, Zühre ve Mahmut Salman, Behçet, Rohat ve Ramazan Ertem, Reber Ersü ve Halil Arslan yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Mardin ve Ömerli devlet hastanelerine kaldırıldı.

Mehmet Şirin, Minibüs, Ömerli, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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