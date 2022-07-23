Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Emek yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen ve Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinden gelen tarım işçilerini taşıyan minibüs, Kızıltepe ilçesine bağlı Büyükboğaziye Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kaynak: AA

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de minibüs şarampole devrildi 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı - Son Dakika

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