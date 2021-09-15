Mardin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 10 yaralı - Son Dakika

Mardin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 10 yaralı

MARDİN - Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Midyat-İdil yolunun 3 kilometresinde meydana geldi. 47 AJJ 900 plakalı Ford Transit minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole yuvarlandı. Minibüsün içinde bulunan 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.