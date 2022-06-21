Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü

21.06.2022 21:33
Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Lozan Caddesi Akaryakıt İstasyonu önünde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs ile Serkan Acar'ın (22) kullandığı ve plakası öğrenilmeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Acar'a olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Acar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Serkan Acar, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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