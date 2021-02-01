Mardin'de minibüsün zulasından 51 kilo eroin çıktı - Son Dakika
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Mardin'de minibüsün zulasından 51 kilo eroin çıktı

Mardin'de minibüsün zulasından 51 kilo eroin çıktı

01.02.2021 08:51

MARDİN İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları minibüste narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği gizli bölümde 51 kilo 460 gram eroin ele geçirdi.

MARDİN İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları minibüste narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği gizli bölümde 51 kilo 460 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uygulama yaptı. Uygulamada güvenlik güçlerine narkotik dedektör köpek de görev aldı. Şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan arama sırasında narkotik köpek tepki verdi. Aracın bu bölgelerinde yapılan ayrıntılı incelemede gizli bölmelere yerleştirilmiş 51 kilo 460 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, bu operasyonla uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulduğunu, zehir tacirleriyle mücadelenin bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin'de minibüsün zulasından 51 kilo eroin çıktı - Son Dakika
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