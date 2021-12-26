Üye Girişi
Son dakika! Mardin'de miras tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika! Mardin'de miras tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

26.12.2021 22:00

Son dakika gelişmesine göre Mardin'de miras tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akrabalar arasında çıkan miras kavgasında 5 kişi yaralandı.

Mardin'de miras tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akrabalar arasında çıkan miras kavgasında 5 kişi yaralandı.

Olay, Mazıdağı ilesine bağlı Yağmur köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, miras için bir araya gelen aile fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tarafların tartışmasının büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4'ü Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 1'i de Mazıdağı İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Son dakika! Mardin'de miras tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı
Son dakika! Mardin'de miras tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı
Son dakika! Mardin'de miras tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı
Son dakika! Mardin'de miras tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı
Son dakika! Mardin'de miras tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı
Son dakika! Mardin'de miras tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı
Son dakika! Mardin'de miras tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

YORUMLAR
500

Devlet Hastanesi, Hisarcık, Mazıdağı, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Mardin'de miras tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı - Son Dakika


Akdeniz beşik gibi! 4,9'luk sarsıntının ardından şimdi de 5,5 büyüklüğünde deprem Akdeniz beşik gibi! 4,9'luk sarsıntının ardından şimdi de 5,5 büyüklüğünde deprem         
22:13
Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır         
20:31
Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı         
20:08
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti 3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti         
18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap         
17:25
Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı! Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!         
13:51
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak         
23:42
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi         
20:34
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23

Son Dakika Haberleri
22:16 Yabancı uyruklu şahıs, borçları yüzünden 17. kattan atladı
22:14 Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilk tepki: Yol arkadaşlarımın yanındayım, ezdirmem
22:13 Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken açıklama: Verin Galatasaray'a fark olurdu
22:04 Ahmet Özhan'tan ekonomiye ilişkin gündem olacak açıklamalar: Gerekirse bir ekmekten yarım ekmeğe düşüreceğiz
21:22 Kadıköy'de yıldız futbolculara tepki yağdı
20:58 Fenerbahçe'den haftalar sonra galibiyeti geldi
20:37 Yargı dizisine korona engeli
20:31 Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır
20:16 Manchester City-Leicester City maçında enfes goller
20:07 Kadının ultrason görüntüsüne bakan doktor hemen yetkilileri aradı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 22:41:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Mardin'de miras tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement