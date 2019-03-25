Son Dakika Haberleri: Mardin'de "Misafirimiz Öğretmenimiz" Etkinliği

Mardin'de "Misafirimiz Öğretmenimiz" Etkinliği

15 dakika önce

Mardin'de aday öğretmenler, kentin tarihi yerlerini ziyaret etti.

Mardin'de
Mardin'de aday öğretmenler, kentin tarihi yerlerini ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, kırsal mahallelerde görev yapan aday öğretmenlerin şehri tanımaları için "misafirimiz öğretmenimiz" sloganıyla gezi programı düzenledi.

Öğretmenleri makamında kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra öğretmenler, kentteki tarihi ve turistik mekanlar gezdirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:20 Kaynak: AA

Mardin, Güncel
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