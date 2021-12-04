Mısır hasadında "bereket" yaşanıyor - Son Dakika

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Türkiye'de hububat üretiminde önemli yere sahip Mardin Ovası'nda mısır hasadı sürüyor.

Bölgede 3 milyon dönüme sahip Mardin Ovası'nda ikinci ürün olarak ekilen ve bölgede "sarı altın" olarak nitelendirilen mısırın hasadı, biçerdöverlerle yapılıyor.

Kızıltepe, Artuklu, Nusaybin ve Derik ilçesinde hasat edilerek kamyonlarla Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne getirilen mısır, ambarlarda muhafaza ediliyor.

Ürün buradan, peyderpey Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.

Geçen yıl 600 bin ton ürünün alındığı bereketli topraklarda, bu yıl ekim alanının yaygınlaşmasıyla hasadın 2 milyon ton olması bekleniyor.

"Protein değeri yüksek olan bir ürün"

Hububat Ticaret Merkezi Başkanı ve Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, AA muhabirine, Mardin'de çoğunluğu Kızıltepe olmak üzere 4 ilçede mısır üretiminin yapıldığını söyledi.

Geçen yıla oranla bu yıl mısır ekiminin 3 kat artığını bildiren Öter, birinci ürün buğday hasadı yapıldıktan sonra, haziran ayı ortalarında ikinci ürün olarak ekilen mısır hasadının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çiftçilerin, mısırların sulamasını artezyen kuyularından çektikleri sularla yaptığını anlatan Öter, şöyle konuştu:

"Geçen yıl elektrik maliyetleri konusunda çiftçilerin tedirginliği vardı. Bu nedenle girdi maliyetleri çiftçiyi kurtarmadığı için çok az ekim alanı gerçekleşti. Mardin Ovası'nda yapılan hasat yaklaşık 600 bin tondu. Bu sene üç katı ekildi. Bu yıl 2 milyon tona yakın ikinci ürün olan mısır üretimi bekliyoruz."

Mardin Ovası'nda dünyanın en kaliteli ürünlerinin yetiştiğini dile getiren Öter, mısırda da aynı kalitenin olduğunu vurguladı.

Mısırın yurt içinde değerlendirildiğini aktaran Öter, şöyle devam etti:

"Mısır, geniş bir yelpazede kullanımı olan bir ürün. Bazı bölgelerimizde ekmek yapımında bile kullanılıyor. Protein değeri yüksek olan bir ürün. Hem kalite hem de fiyat geçen seneye göre iyi. Fakat çiftçinin girdi maliyeti çok yüksek. Bu vesileyle destek noktasında beklenti içerisindeyiz."

"Güzel verim aldık"

Çiftçi ve hububat merkezinde esnaf Abidin Erten de bu yıl mısır ekimi yaptıklarını, topraklarının bereketiyle bereketlendiklerini söyledi.

Erten, "Güzel verim aldık. Allah'a şükür çok iyi. Çok memnunuz. Mısırlarımız da güzel ve kaliteli. Fiyatlar iyi. Girdi maliyetlerimiz de desteklenirse çok memnun oluruz." ifadelerini kullandı.

Tuzluca köyünde hasat yapan çiftçi İbrahim Yaşin ise mısır hasadını sürdürdüklerini, tarlada 5 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

"Yörenin toprakları verimlidir." diyen Yaşin, hasat yapılan 4 kamyon mısırı farklı yerlere gönderdiklerini aktardı.