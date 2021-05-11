Mardin'de mısır yerine alternatif olarak yer fıstığı yetiştirilmesi için çalışmalar başladı - Son Dakika

Mardin'de mısır yerine alternatif olarak yer fıstığı yetiştirilmesi için çalışmalar başladı

11.05.2021 15:03
Mardin'de mısır yerine alternatif olarak yer fıstığı yetiştirilmesi için çalışmalar başladı, System.String[]

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Müdürü tarımsal üretim uzmanı Doç. Dr. Yusuf Doğan, ikinci ürün olarak mısır yerine maliyeti daha düşük ve daha su tüketen yer fıstığı ile ilgili çalışmalar başlattıklarını kaydetti.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Müdürü tarımsal üretim uzmanı Doç. Dr. Yusuf Doğan, ikinci ürün olarak mısır yerine maliyeti daha düşük ve daha su tüketen yer fıstığı ile ilgili çalışmalar başlattıklarını kaydetti.

MAÜ Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Müdürü tarımsal üretim uzmanı Doç. Dr. Yusuf Doğan, bölgede buğday ekiminden sonra ikinci ürün olarak ekilen mısır yerine yer fıstığının daha az maliyet ve daha çok kazanç getirdiğine işaret ederek 10 çeşit yer fıstığı ekimi çalışması başlattıklarını vurguladı. Sudan 2 kat, girdi-çıktıdan 3 kat daha az maliyete sahip olan ve pazar getirisi yüksek olan yer fıstığı ile ilgili çalışmalar bitirilince çiftçiler bilinçlendirilmeye başlanacak.

Bölgede yoğun bir şekilde monokültürü tarımın yapıldığını belirten Doç. Dr. Yusuf Doğan, "Yani daha çok buğday ve ikinci ürün olarak mısır ekimi yapılmaktadır. Bu alışkanlıklardan vazgeçirmemiz için çiftçiyi alternatif ürünlere yönlendirmemiz gerekiyor. Bunların içlerinden bir tanesi de yer fıstığı. Yer fıstığının bir baklagil bitkisi olmasından dolayı, yağ bitkisi olarak da yoğun kullanıldığı için aklımıza ilk olarak yağ bitkisi şeklinde gelmektedir. Oleik yağ asidinin yüksek olması kızartmalık yağ olarak kullanılması açısından değerlendirebiliriz. Çünkü bunların sıcaklığa karşı dayanıklılığının yüksek olması nedeniyle pek çok gelişmiş ülkelerde kızartmalık yağ olarak kullanılmaktadır. Diğer şekilde margarin, mayonez, sos ve balık konservesi şeklinde de bir üretim yapılabildiği gibi ülkemizde daha çok çerezlik olarak kullanılmaktadır. Çerezlik kullanılmasının temelinde ise fiyatların pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Endüstride ise yine kozmetikte kullanıldığı gibi boya yapımında da yine yer fıstığı yağı kullanılmaktadır" dedi.

"Yer fıstığı kendinden sonra gelecek olan bitkinin topraktaki azot ihtiyacını karşılıyor"

İlk kez Mardin'de akademik çalışmalar adına farklı enstitülerden elde edilen 10 farklı yer fıstığı çeşidinin yüksek lisans tezi olarak ekimini gerçekleştirdiklerini kaydeden Doç. Dr. Doğan, "Baklagillerin toprağı koruma fiziksel, kimyasal ve biyolojik anlamda iyileştirme özelliğine sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Bunların havada serbest halde bulunan azotları toprağa bağlayarak hem azot ihtiyacını karşılama hem de kendinden sonraki gelecek olan bitkiye azot ihtiyacı karşılama açısından önemli bir yere sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Yer fıstığı ile ilgili olarak akademik çalışmalar başlattık" diye konuştu.

"Yer fıstığı yetiştiricileri ürünün pazar sorunun olmadığını söylüyor"

Ekim olanaklarını araştırdıktan sonra elde edilen sonuçları buğday ve mısır üretimine karşı olarak bir ekonomik analizini yaparak çiftçiyi bilgilendireceklerini vurgulayan Doç. Dr. Doğan, "Yer fıstığının yaygınlaşması için akademik anlamda aynı zamanda çiftçimizi yönlendirme açısından da çalışmalarda bulunacağız. Türkiye ortalamasına baktığımız zaman ortalama olarak 392 kilogram olduğunu söyleyebiliriz. Bölgemizde ise daha önce çiftçi şartlarında yetiştirildiği zaman 420 kilogram üzerinde bir verim aldığını da söyleyebiliriz. Mezopotamya toprakları içerisinde son dönemlerde ekim alanlarının artmasıyla beraber alternatif ürün olarak ta biz bunu çiftçilerimize önerebiliriz. Şırnak'ta ekim alanına baktığımız zaman 63 bin dekarlık ekim alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Biz oradaki yetiştiricilik yapan kişilerle görüştüğümüz zaman pazar sorununun olmadığı söyleniliyor. Çünkü Adana'dan ve Osmaniye'den buraya gelip fiyatları 8 ile 12 lira arasında bir fiyat verip aldıklarını söylediler" şeklinde konuştu.

"Yer fıstığındaki gider 1 ise mısırda 3 katı"

Yer fıstığı yetiştiriciliği yapıldığı zaman maliyeti 1 lira ise mısır yetiştiriciliğinde maliyetin 3 katına çıktığını dile getiren Doç. Dr. Doğan, "Bu konuda araştırdığımız zaman ürünün girdi ve çıktı maliyeti açısından hesapladığımız zaman yer fıstığı yetiştiriciliği ekonomik anlamda üstündür. Son zamanlarda bölgemizde ve ülkemizde kuraklıkla ilgili bazı problemler yaşanmaktadır. Mısır bitkisine alternatif olarak yetiştiriciliği yapılabilecek olan yer fıstığının vejetasyon süresi olarak ortalama 400 ile 500 milimetre yağış sulama ile yetiştiricilik ekonomik anlamda yapılırken mısırda bu oran yaklaşık 2 katıdır. Bununda su tasarrufu açısından önemli bir bitki olduğunu söyleyebiliriz" dedi. - MARDİN

Mardin'de mısır yerine alternatif olarak yer fıstığı yetiştirilmesi için çalışmalar başladı
Mardin'de mısır yerine alternatif olarak yer fıstığı yetiştirilmesi için çalışmalar başladı
Mardin'de mısır yerine alternatif olarak yer fıstığı yetiştirilmesi için çalışmalar başladı
Mardin'de mısır yerine alternatif olarak yer fıstığı yetiştirilmesi için çalışmalar başladı
Mardin'de mısır yerine alternatif olarak yer fıstığı yetiştirilmesi için çalışmalar başladı
Mardin'de mısır yerine alternatif olarak yer fıstığı yetiştirilmesi için çalışmalar başladı
Mardin'de mısır yerine alternatif olarak yer fıstığı yetiştirilmesi için çalışmalar başladı

Artuklu Üniversitesi, Kızıltepe, Mardin, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'de mısır yerine alternatif olarak yer fıstığı yetiştirilmesi için çalışmalar başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarını doğru olmadığını açıkladı Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş

Son Dakika Haberleri
16:23 Erbakan'dan önemli 'Filistin' çağrısı: Acilen TSK öncülüğünde Barış Gücü kurulmalı
16:15 Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
15:56 Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!
15:48 Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi
15:41 Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur!
15:35 Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı
15:31 Uzmanlardan dikkat çeken 'Altın' uyarısı: 600 liraya doğru yükselebilir
15:30 Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi
15:19 Ahmet Çakar'dan, Rıdvan Dilmen'e sert sözler: Şeytan taşlamak adettir Rıdvan efendi, Sayın Erdoğan'dan güç devşirme
14:47 Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi
Erbakan'dan önemli 'Filistin' çağrısı: Acilen TSK öncülüğünde Barış Gücü kurulmalı Erbakan'dan önemli 'Filistin' çağrısı: Acilen TSK öncülüğünde Barış Gücü kurulmalı         
16:24
Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:16
Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi! Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!         
15:57
Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur! Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur!         
15:41
Uzmanlardan dikkat çeken 'Altın' uyarısı: 600 liraya doğru yükselebilir Uzmanlardan dikkat çeken 'Altın' uyarısı: 600 liraya doğru yükselebilir         
15:32
Ahmet Çakar'dan, Rıdvan Dilmen'e sert sözler: Şeytan taşlamak adettir Rıdvan efendi, Sayın Erdoğan'dan güç devşirme Ahmet Çakar'dan, Rıdvan Dilmen'e sert sözler: Şeytan taşlamak adettir Rıdvan efendi, Sayın Erdoğan'dan güç devşirme         
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu, tabuttaki Türk bayrağı detayı dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu, tabuttaki Türk bayrağı detayı dikkat çekti         
14:40
Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti         
14:13
''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi         
13:20
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!         
12:45
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti!         
12:35
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi         
10:41
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı         
10:30
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 16:29:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de mısır yerine alternatif olarak yer fıstığı yetiştirilmesi için çalışmalar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement