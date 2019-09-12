Mardin'de MİT ve emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda, metropollere bombalı saldırı için...
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Mardin'de MİT ve emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda, metropollere bombalı saldırı için gönderilen PKK'lı 2 terörist yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:04 Kaynak: AA
Mardin'de MİT ve emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda, metropollere bombalı saldırı için gönderilen PKK'lı 2 terörist yakalandı.
Metropollere bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı yakalandı Tefecilikten alındılar "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler PKK'lı teröristin saklandığı mağaradan çıkarılma görüntüsü yayınlandı EYT'liler Erdoğan'ın görevlendirdiği Prof. Dr. Vedat Bilgin ile görüştü