Son Dakika Haberleri: Mardin'de MİT ve Jandarmadan Ortak Operasyon

Mardin'de MİT ve Jandarmadan Ortak Operasyon

1 saat önce

Mardin'de MİT Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen ortak operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait sığınak ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Mardin'de MİT ve Jandarmadan Ortak Operasyon, System.String[]
Mardin'de MİT Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen ortak operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait sığınak ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı'nca ortak operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu tespit edilen sığınakta yapılan arama tarama sonucunda, 3 adet Bixi makineli tüfeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet G-1 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 21 adet şarjör, 36 adet el bombası, 4 adet el yapımı patlayıcı kumanda düzeneği, 4 adet anti personel mayını, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet mesafe ayar tamburası, 1 adet el dürbünü, bin 270 adet mühimmat ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmış ve patlayıcı maddeler imha edilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:26 Kaynak: İHA

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