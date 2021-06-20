Mardin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Mardin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gaffari Güneş Caddesi'nde kavşaktan geçen 47 KH 666 plakalı araç, 47 AAV 372 plakalı motosikletli kurye ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

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